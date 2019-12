Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Feuer in Mehrfamilienhaus

Bremerhaven (ots)

Im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses in der Lutherstraße kam es am späten Sonntagabend zu einem Feuer. Die Polizei (Telefon 953 4444) hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Feuer entstand im Erdgeschoss. Dort waren eine Reihe von Gegenständen der Hausbewohner abgestellt worden. Sie wurden durch den Brand vollständig zerstört. Die genaue Ursache der Brandentstehung muss jetzt noch durch die Polizei festgestellt werden. Die Schäden sind so erheblich, dass ein weiters Bewohnen des Hauses zunächst nicht möglich ist. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest und muss durch Sachverständige ermittelt werden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen, die zur Aufklärung der Brandentstehung dienen können.

