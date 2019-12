POL-Bremerhaven: Wohnwagen gestohlen

Polizei Bremerhaven

Heute Morgen hatten wir nach einem gestohlenen Wohnanhänger gefahndet. Das sorgte gerade in den sozialen Medien für Interesse und schnell wusste auch jemand, wo der Wohnwagen zu finden war.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Bezug:Polizei sucht Wohnanhänger

In Leherheide hatte ein Anwohner aus dem Feuerdornweg am Nikolaustag, 06.12.2019, seinen Wohnwagen am Fahrbahnrand abgestellt und mit einem Schloss an der Anhängerkupplung gesichert. Am nächsten Tag stellte der Eigentümer fest, dass der Wohnanhänger von Unbekannten entwendet wurde und erstattete Strafanzeige. Die Polizei sucht den Wohnwagen Typ Fendt 410 B, amtl. Kennzeichen: HB-C 3707, Fahrzeug-ID: WXF1410BTL3101462, Farbe: weiß. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-4356 oder 953-4444 entgegengenommen.

