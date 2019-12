Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizeistreife stellt Einbrecher

Bremerhaven (ots)

Auf frischer Tat erwischte eine Polizeistreife in der Nacht zum heutigen Sonntag (08.12.2019) einen Einbrecher in der Barkhausenstraße. Der Mann war nach ersten Erkenntnissen in ein dortiges Firmengelände eingestiegen und wollte sich gerade vom Tatort entfernen, als die Streifenwagenbesatzung ihn festnahm.

Gegen 01.25 Uhr bemerkten die Polizisten den 41-Jährigen am Sicherheitszaun der Firma. Der Tatverdächtige trug eine Tasche mit offensichtlich gestohlenem Werkzeug bei sich. Auf Vorhalt verstrickte der Mann sich in Widersprüche. Der Zaun, an dem das verschlossene Fahrrad des Tatverdächtigen lehnte, wies ein Einstiegsloch auf. Nach der Festnahme des Mannes dauern die Ermittlungen zurzeit noch an.

