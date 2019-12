Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fünf Pkw nach Unfall stark beschädigt

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Hohe Sachschäden richtete ein 38 Jahre alter Porsche-Fahrer in der Nacht zum Freitag bei einem Verkehrsunfall in der Rheinstraße an. Insgesamt wurden fünf Pkw schwer beschädigt. Der 38-Jährige befuhr gegen 1.25 Uhr die Rheinstraße in Richtung Geestemünde. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach der leichten Rechtskurve hinter der Mozartstraße auf den linken Fahrstreifen und stieß dort gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. Dieser wurde durch den Aufprall hochgeschleudert, drehte sich und prallte mit der linken vorderen Seite gegen die Motorhaube und Frontscheibe des hinter ihm geparkten Fiats. Dieses Fahrzeug kam anschließend mit aufgerissener Ölwanne auf dem Gehweg zum Stehen, nachdem er rückwärts gegen einen dortigen Baumschutzbügel geschoben wurde, der dabei aus der Verankerung riss. Nach dem ersten Zusammenstoß, bei dem der Porsche ein Vorderrad verlor, kam der 38-Jährige ein weiteres Mal nach links ab und fuhr dabei gegen einen weiteren geparkten Wagen. Der wurde wiederum gegen das dahinter geparkte Fahrzeug geschoben, das dadurch ebenfalls nach hinten versetzt wurde. Der Porsche-Fahrer setzte seine Fahrt auf drei Rädern fort und kam erst kurz nach der Kreuzung Rheinstraße/ Bleßmannstraße zum Stehen. Vier der fünf beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, eine Spezialfirma wurde angefordert und beseitigte das ausgelaufene Motoröl. Der angerichtete Schaden wurde auf mindestens 47.000 Euro geschätzt. Gegen den 38 Jahre alten Fahrer wurde ein Strafverfahren in Gang gesetzt. Er blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell