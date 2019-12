Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nachbar verschreckt Einbrecher

Bremerhaven (ots)

In der letzten Nacht (05.12.2019), gegen 02:00 Uhr, hörte ein aufmerksamer Nachbar in der Walter-Delius-Straße "Knackgeräusche" aus dem Gartenbereich eines Nachbarhauses. Er begab sich sofort zum Fenster und konnte beim Öffnen seines Fensters zwei nicht näher zu beschreibende Personen sehen, die fluchtartig vom Nachbargrundstück davonrannten und sich in Richtung "GLA" fortbewegten. Sofort rief er die Polizei. Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen trafen kurz darauf am Einsatzort ein. Die aufnehmenden Beamten konnten Hebelmarken an einer Außentür des leerstehenden Einfamilienhauses feststellen. Die beiden geflüchteten Personen konnten von den Einsatzkräften im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Das Polizeikommissariat Süd (0471/953-3357) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

