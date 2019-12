POL-Bremerhaven: Vier Verletzte nach Unfall auf Kreuzung

Polizei Bremerhaven

Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der Kreuzung Lloydstraße/ Bürgermeister-Smidt-Straße ereignete. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin fuhr gegen 20.15 Uhr auf der Lloydstraße in Richtung Columbusstraße und soll nach Zeugenaussagen bei "Rot" über die Kreuzung Bürgermeister-Smidt-Straße gefahren sein. In diesem Moment kam ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw aus der "Bürger", um nach links in die Lloydstraße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge und die vier Insassen beider Autos wurden verletzt. Einer von ihnen wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen des 39-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

