Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schlag gegen organisierten Drogenhandel - Polizei nimmt 10 Tatverdächtige fest -

Bremerhaven (ots)

Am Montag (02.12.2019) gelang der Bremerhavener Polizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bremen/Bremerhaven ein erneuter Schlag gegen den organisierten Handel mit Betäubungsmitteln. Nach wochenlangen Ermittlungen wurden 15 Objekte in Bremerhaven und Bremen durchsucht. Einige der Wohnungen dienten dabei lediglich als Drogenversteck.

Insgesamt wurden mehrere Kilogramm Cannabis, eine größere Menge Heroin, zahlreiche Verkaufsportionen mit Kokain und Ecstasy sowie Waffen und Bargelder sichergestellt. An der Verteilung der Betäubungsmittel waren insgesamt 10 Tatverdächtige im Alter von 24-55 Jahren beteiligt. Zwei der Haupttäter wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Die umfangreichen Ermittlungen dauern derzeit an.

