Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gefährliche Klettertour

Bremerhaven (ots)

Aus ihrer Wohnung in der Anton-Schumacher-Straße konnte eine Frau am Mittwochmittag ein kleines Kind sehen, das an einem Fenster in der zweiten Etage des gegenüberliegenden Hauses stand. Sie machte sich Sorgen, dass das Kind aus dem Fenster fallen könnte und rief die Polizei. Die war schnell zur Stelle und klingelte an der Wohnungstür der Wohnung, in der das Kind zu sehen war. Der Vater öffnete und war überrascht. Dachte er doch, dass der Zweijährige seinen Mittagsschlaf machen würde. Tatsächlich war der Knirps aber in seinem Zimmer auf Erkundungstour gegangen und dabei auch auf die Fensterbank geklettert. Herausfallen konnte er allerdings nicht, weil das Fenster geschlossen war, doch zeigten sich alle Betroffenen dankbar, dass die Nachbarin so aufmerksam war.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell