POL-Bremerhaven: Vorsicht vor Taschendieben!

Bremerhaven (ots)

Volle Geschäfte, dichtes Gedränge und Ablenkung bei den Einkäufen sind beste Voraussetzungen für Taschendiebe, um an ihre bevorzugte Beute zu kommen: Portmonees und Handys. Die Polizei warnt vor dieser Kriminalitätsform und rät zu besonderer Vorsicht. Eine 42 Jahre alte Kundin in der Innenstadt musste am Montagnachmittag eine schlimme Erfahrung machen. Sie hatte ihre Geldbörse in einer Baby-Wickeltasche an einem Kinderwagen deponiert und stöberte in einem Bekleidungsgeschäft. An der Kasse bemerkte sie dann, dass der Reißverschluss der Tasche geöffnet war und die Geldbörse mitsamt Bargeld und persönlichen Papieren fehlte. Auch ein 23-Jähriger wurde am Montagvormittag in der Fußgängerzone das Opfer eines Taschendiebs. Auch in diesem Fall war die Geldbörse in einer Wickeltasche deponiert. Der 23-Jährige erinnerte sich später daran, dass zwei Männer in seiner Nähe waren, von denen er leicht angerempelt wurde. Zunächst dachte er sich nichts dabei, doch anschließend bemerkte er die offene Tasche und das Fehlen der Geldbörse. Die beiden unbekannten Männer waren etwa 25 bis 30 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Sie hatten schwarze Haare. Einer von ihnen trug einen hellbraunen Jogginganzug und der andere war dunkel gekleidet. Bereits am Sonntag wurde eine 24-Jährige von einem Taschendieb bestohlen. Sie war in der "Alten Bürger" unterwegs und zeitweise von vielen Menschen umgeben. Dabei muss der Dieb die Jackentasche der Frau geöffnet und ihr Handy gestohlen haben. Bemerkt hatte die 24-Jährige das jedoch nicht. Die Polizei (Telefon 953 3321) nimmt Hinweise entgegen.

