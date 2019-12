Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aus der Spur geraten

Bremerhaven (ots)

Hohen Sachschaden richtete ein 28 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in der Hans-Böckler-Straße an. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Gegen drei Uhr befuhr der 28-Jährige die Hans-Böckler-Straße in Richtung Mecklenburger Weg. In einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrspur ab und prallte gegen einen geparkten Lieferwagen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Schadenshöhe wurde zunächst auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

