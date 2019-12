Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bargeld gestohlen

Bremerhaven (ots)

Von drei maskierten Männern wurde ein 53 Jahre alter Mann nach seinen Aussagen am Montagmorgen in der Lessingstraße überfallen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Der 53-Jährige schilderte später der Polizei, dass er kurz nach 8.30 Uhr zu seiner Garage gehen wollte, um sein Auto herauszufahren. Plötzlich standen drei maskierte Männer vor ihm und hielten ihn fest. Sie waren etwa 180 bis 190 Zentimeter groß. Die Täter nahmen ihrem Opfer das Bargeld ab und verschwanden dann in Richtung Hafenstraße. Bei der Aktion blieb der 53-Jährige unverletzt.

