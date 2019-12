Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aufmerksame Zeitungsausträgerin

Bremerhaven (ots)

Dass nicht nur Zeitungen ausgetragen werden, sondern auch genauer hingesehen wird, zeigte eine Zeitungsausträgerin in den frühen Morgenstunden des 03.12.2019. Eigentlich wollte sie gegen 02:15 Uhr eine Zeitung verteilen, als sie bemerkte, dass in dem Türschloss einer Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Wurster Straße noch der Schlüssel steckte. Sie alarmierte sofort die Polizei, die kurz darauf am Einsatzort erschien und Kontakt zu der Hausbewohnerin herstellen konnte. Die überraschte 52-jährige Bewohnerin war sehr dankbar und gab an, dass ein Familienmitglied möglicherweise versehentlich den Schlüssel im Türschloss habe stecken lassen. Gut gemacht!

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Sven Ahlers

Telefon: 0471/ 953-1402

E-Mail: s.ahlers@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell