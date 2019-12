Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrt unter Drogeneinfluss

In den Abendstunden des 01.12.2019 wurde eine Streifenwagenbesatzung im OT Goethestraße auf einen PKW Führer aufmerksam, der mit seinem Fahrzeug auf der Straße einen Burnout durchführte. Während der anschließenden Verkehrskontrolle konnten von den Polizeibeamten Fahrzeugmängel festgestellt werden, außerdem stand der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Gestern, gegen 22:45 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen PKW, der in der Hafenstraße in südliche Fahrtrichtung fuhr. In Höhe der Lessingstraße machte der Fahrzeugführer einen Burnout (durchdrehende Reifen im Stand). Enormer Reifenabrieb, Qualm und ein sehr lautes Geräuschverhalten der Abgasanlage konnte von den Polizisten wahrgenommen werden.

Das Fahrzeug wurde von den Polizisten gestoppt und Fahrzeug und Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hier konnten bauartige Veränderungen der Abgasanlage festgestellt werden. Des Weiteren fiel den Polizisten auf, dass der 21 Jahre alte Fahrzeugführer drogenspezifische Auffälligkeiten aufwies.

Ein positiver Drogentest bestätigte die Vermutungen.

Der junge Fahrzeugführer muss nun mit einer hohen Geldstrafe und der Abgabe seines Führerscheines rechnen.

Das Fahrzeug wurde aufgrund einer nun erloschenen Betriebserlaubnis sichergestellt und wird einem Gutachter vorgestellt.

Die Häufigkeit dieser Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss bestätigt die Polizei Bremerhaven in der Aktion ´SÜS´ - der verstärkten systematischen Überwachung des Straßenverkehrs.

