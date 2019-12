POL-Bremerhaven: Von Sonne geblendet

Polizei Bremerhaven

Weil er nach eigenen Angaben von der tiefstehenden Sonne geblendet worden war, übersah ein 49jähriger Renault-Fahrer am Sonnabendnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ein geparktes Fahrzeuggespann und fuhr ungebremst in den Anhänger. Der Mann befuhr den Mecklenburger Weg stadteinwärts und übersah in Höhe Hausnummer 203 einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Klein-LKW mit Anhänger. Er kollidierte mit dem Heck des Hängers. Durch den starken Aufprall löste sich die Kupplung und die Deichsel bohrte sich in den LKW. Der Fahrer wurde verletzt und nach Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in ein Krankenhaus gebracht. Das Verursacherfahrzeug und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde durch ein Vertragsunternehmen von Betriebsstoffen gereinigt. Die Polizei schätzt die Gesamtschäden auf etwa 19.000 Euro.

