Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Drogentest positiv

Bremerhaven (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.35 Uhr, wurde in der Columbusstraße im Rahmen einer stationären Polizeikontrolle ein 38jähriger Fiat-Fahrer angehalten und überprüft. Ein freiwillig durchgeführter körperlicher Vortest ließ deutliche Ausfallerscheinungen erkennen, die auf einen Drogenkonsum deuteten. Ein nachfolgender Urintest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und es erfolgte ein Blutentnahme am Revier. Da es sich bei den zuvor angezeigten Wirkstoffen um sogenannte ´harte Drogen´ handelte, wurde der Führerschein sichergestellt. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss gefertigt.

