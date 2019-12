Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Feuer in Garage

Bremerhaven (ots)

Am frühen Sonnabendmorgen, gegen 01.30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Myslowitzer Straße gerufen. Der 46jährige Eigentümer hatte zuvor starken Brandgeruch im Einfamilienhaus wahrgenommen. Er weckte sofort seine Familie und alle konnten unverletzt das stark verqualmte Haus verlassen. Das Feuer selbst war in der angrenzenden Garage ausgebrochen. Durch eine geborstene Scheibe war der Rauch ausgetreten und in das Haus gedrungen. Der Streifenwagenbesatzung gelang es mit einem Feuerlöscher das Feuer zunächst einzudämmen und die Feuerwehr löschte den Brand abschließend. Nach ersten Einschätzungen hatte sich ein Gartengerät in der Garage selbst entzündet. Die Ermittlungen dauern an.

