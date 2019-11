Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Widerstand gegen Polizeibeamte

Bremerhaven (ots)

Gestern, 27.11.2019, kontrollierte die von Passanten alarmierte Polizei, gegen 16.50 Uhr, eine 5-köpfige Personengruppe in der Bremerhavener Innenstadt. Einer der Überprüften griff kurz darauf die einschreitenden Polizisten an, beleidigte diese lautstark in der Öffentlichkeit und konnte nur mit erheblichem körperlichem Einsatz festgenommen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Die Personengruppe befand sich auf dem Weihnachtsmarkt und randalierte auf dem Weg zur Bushaltestelle in der Kirchenstraße. Hierbei gingen auch mehrere Gläser zu Bruch. Zum Teil konnten die angetrunkenen Männer ihren Weg nicht allein fortsetzen und fielen schon beim Versuch ihre Ausweispapiere aus der Tasche zu holen auf den Fußweg.

Dass zwei der Männer (25 und 34 Jahre alt) ihren Rausch in einer Polizeizelle ausschlafen sollten, missfiel einem ihrer Begleiter. Dieser 19-jährige Mann beleidigte zunächst die Einsatzkräfte in übelster Fäkalsprache und gestikulierte dann mit erhobenen Fäusten vor den Polizisten herum. Als er versuchte die Streifenwagentür aufzureißen, um seine Begleiter zu befreien, wurde er überwältigt und in Handfesseln abgeführt. Ein Polizeibeamter zog sich bei dem Einsatz Verletzungen zu. Nun erwarten den Tatverdächtigen, der wie seine beiden Begleiter in eine Ausnüchterungszelle gebracht wurde, mehrere Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell