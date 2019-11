Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Feuer im Verteilerkasten

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag, 28. November 2019, geriet ein Verteilerkasten im Gewerbegebiet Bohmsiel in Brand. Ein LKW-Fahrer hatte das Feuer um kurz vor Mitternacht bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Polizei und Feuerwehr waren schnell am Ort, die Löscharbeiten konnten zügig beendet werden. Da nach ersten Erkenntnissen auch ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei unter der Telefonnummer 953-4444 um Hinweise.

Nachdem die Feuerwehr den Brand an der Einmündung Bohmsiel/Schiffshören gelöscht hatte, begann die Bremerhavener Polizei mit der Ursachenermittlung. Durch das Feuer kam es in der näheren Umgebung zur Störung bei der Stromversorgung. Die Höhe der entstandenen Sachschäden steht noch nicht eindeutig fest.

