POL-Bremerhaven: Polizeijahrgang 2019 vereidigt

Heute Morgen, 27.11.2019, begrüßte der Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, Harry Götze, zusammen mit Innensenator Ulrich Mäurer und Bremens Polizeipräsident Lutz Müller 204 Kommissaranwärter/-innen in der Bremer ´Glocke' zum feierlichen Akt der Vereidigung auf das Grundgesetz und die Landesverfassung. Mit diesem Schwur leisten die jungen Polizisten und Polizistinnen ihren Eid auf das ihnen übertragene Amt. Innensenator Mäurer stellte in seiner Rede den modernen Polizeiberuf und die damit verbundenen Anforderungen vor. "Der Bürger hat ein Sicherheitsbedürfnis, dass wir erfüllen müssen". Er machte den Berufsanfängern bewusst, dass sie sich unter mehr als 2300 Bewerbern durchgesetzt haben und als Hoffnungsträger für die Polizeien in Bremen und Bremerhaven gelten. Bremens Polizeipräsident Lutz Müller erklärte den Studenten, dass die Polizei Profis im Beruf brauche und forderte dazu auf, sich in der Ausbildung gegenseitig zu helfen um das Ziel zu erreichen. Harry Götze, Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, gab den Berufsanfängern gut gemeinte Ratschläge: "Lernen Sie, neben Ihrer Fachkompetenz auch auf Ihr Bauchgefühl zu vertrauen, aber achten Sie darauf, dass aus Erfahrungen keine blinden Vorurteile werden. Folgen Sie nicht blindlings anderen Ansichten und seinen Sie sich nicht zu schade, scheinbar unumstößliche Fakten in Frage zu stellen. Sorgen Sie dafür, dass Sie auch in vielen Jahren noch die Begeisterung und den Optimismus für neue Ideen aufbringen, die Sie als Kind und Berufsstarter haben. Halten Sie hin und wieder inne und erinnern Sie sich, dass sich die Welt nicht nur um uns dreht." Anschließend wurde die Vereidigung der insgesamt 204 neuen Polizisten und Polizistinnen des Jahrganges 2019 vollzogen. 35 von ihnen werden nach ihrer Ausbildung Dienst in Bremerhaven versehen. Ihr Studium wird 2022 beendet sein.

