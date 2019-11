POL-Bremerhaven: Autoscheibe eingeschlagen

Polizei Bremerhaven

Mit einem großen Stein hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch eine Autoscheibe eingeschlagen und eine Kosmetiktasche gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise zur Tat. Der Wagen war über Nacht in der Wilhelm-Brandes-Straße abgestellt worden. Als er am Mittwochmorgen wieder benutzt werden sollte, klaffte ein großes Loch in der Beifahrer-Seitenscheibe. Der Stein lag noch im Fahrzeug und die Kosmetiktasche war verschwunden. Da auch die Karosserie bei der Tat beschädigt wurde, entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro.

