Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrer mussten zum Drogentest

Bremerhaven (ots)

Gleich drei Fahrzeugführer wurden am Dienstag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Sie sind unter Drogeneinfluss gefahren. Gegen 15 Uhr wurde ein 23 Jahre alter Motorrollerfahrer in der Rheinstraße angehalten. Er zeigte drogenbedingte Ausfallerscheinungen und musste den Polizeibeamten auf das Revier folgen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, so dass bei dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus war sein Roller schneller als erlaubt. Deshalb und wegen einer darüber hinaus fehlenden Fahrerlaubnis muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Gegen 17.20 Uhr fiel ein 38-jähriger Autofahrer einer Polizeistreife in der Yorckstraße auf. Auch bei ihm verlief ein freiwilliger Drogentest positiv, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Auch der 38-Jährige konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wird jetzt weiter ermittelt. Mit einem Trick versuchte sich gegen 20.20 Uhr ein 37-jähriger Autofahrer vor den Folgen einer Drogen-Fahrt zu schützen. Bei seiner Kontrolle stimmte er einem Drogenschnelltest zu, versuchte aber mit der Flüssigkeit aus einer Augentropfen-Flasche das Ergebnis zu fälschen. Das fiel allerdings bei den Polizisten auf und so folgten auch in diesem Fall eine Blutentnahme und weitere Ermittlungen.

