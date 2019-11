Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Containeraufbruch Baustelle Hafentunnel

Bremerhaven (ots)

Am 25.11.2019 wurde die Polizei in den frühen Morgenstunden in die Cherbourger Straße, zum Westportal der Baustelle Hafentunnel, entsandt.

Einsatzanlass war ein Containeraufbruch. Bislang unbekannte Täter haben in der Tatzeit 23.11.2019 / 14:00 Uhr bis 25.11.2019 / 06:30 Uhr einen Baucontainer aufgebrochen und anschließend die Baumaschinen, die sich in diesem Container befanden, entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0471/953-4444 um Hinweise.

