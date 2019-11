Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall beim Abbiegen

Bremerhaven (ots)

Am Sonnabendnachmittag, gegen 16.10 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Bismarckstraße gerufen. Ein 20 Jahre alter Autofahrer wurde durch den Unfall verletzt. Der 20-Jährige befuhr zuvor mit seinem Pkw die Friedrich-Ebert-Straße vom Hauptbahnhof kommend und wollte nach links in die Bismarckstraße abbiegen. Dabei kam ihm der Wagen eines 29-Jährigen entgegen und die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Beide Autos wurden dabei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 20-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Für die Dauer der Arbeiten am Unfallort kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wurde zunächst auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

