Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Flüchtender Rollerfahrer fährt Streifenwagen an

Bremerhaven (ots)

Auf der Flucht vor der Polizei sind in der Nacht zum Sonnabend zwei 16 Jahre alte Jugendliche mit einem Motorroller gegen einen Streifenwagen gefahren. Sie wurden festgenommen. Gegen vier Uhr sollte der Roller, auf dem die beiden 16-Jährigen fuhren, in der Voßstraße von der Polizei kontrolliert werden. Allerdings missachteten die beiden Jugendlichen mehrere Aufforderungen zum Anhalten der Polizeibeamten und versuchten vor ihnen zu flüchten. An der Kreuzung Feldstraße/ Auf der Bult gelang es den Polizisten zunächst, den Motorroller zum Anhalten zu bringen. Als ein Beamter ausstieg, versuchten die beiden 16-Jährigen erneut zu flüchten. Dabei stießen sie gegen den Streifenwagen und beschädigten ihn. Die weitere Verfolgung endete dann in der Altonaer Straße und die beiden Jungen wurden festgenommen. Eine Fahrerlaubnis für den Roller besaßen sie nicht. Darüber hinaus muss noch geklärt werden, woher der Roller stammt. Die Ermittlungen dauern an.

