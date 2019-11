Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Reifen zerstochen

Bremerhaven (ots)

Ein 51 Jahre alter Mann konnte in der Nacht zum Sonntag von der Polizei ermittelt werden, nachdem an zwei Anhängern in der Langener Landstraße die Reifen zerstochen wurden. Zeugen hatten gegen 1.30 Uhr nahe der Stadtgrenze einen dunkel gekleideten Mann beobachtet, wie er mit einem Gegenstand in die Reifen der beiden Anhänger stach und sich dann entfernte. Sie riefen die Polizei, die nach dem bis dahin Unbekannten fahndete. Ganz in der Nähe der Tatorte wurden die Beamten fündig. Sie trafen den 51-jährigen Beschuldigten noch in der Langener Landstraße an und nahmen ihn fest. Er stand unter Alkoholeinfluss und bestritt die Taten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und ein Alkoholtest durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

