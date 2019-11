Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto zerkratzt

Bremerhaven (ots)

Das ist nicht nur ärgerlich, sondern wird auch noch teuer: Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch in der Klopstockstraße einen schwarzen Seat beschädigt. Der Eigentümer des Wagens hatte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand geparkt und musste am frühen Mittwochmorgen feststellen, dass die Fahrerseite von dem Täter zerkratzt wurde. Für die Reparatur ist vermutlich eine neue Lackierung notwendig. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen können.

