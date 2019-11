Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher hebelt Balkontür auf

Bremerhaven (ots)

Über den Balkon einer Hochparterrewohnung hat sich ein unbekannter Einbrecher den Zutritt zu einer Wohnung in der Straße Am Holzhafen verschafft. Der Einbruch geschah am Dienstagnachmittag. Zwischen 13 Uhr und 18.45 Uhr war die Bewohnerin nicht zu Hause. Das nutzte der Täter, um die Balkontür aufzuhebeln und die Wohnung nach Beute zu durchsuchen. Dabei räumte er den Inhalt der Schränke aus und nahm einige Schmuckstücke mit. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet jetzt um weitere Hinweise zur Aufklärung der Tat.

