POL-Bremerhaven: Polizei sucht Fischwagen

Bremerhaven

Ziemlich auffällig ist ein Fischverkaufanhänger, der in der Bürgermeister-Smidt-Straße (Fußgängerzone) vor der Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche stand. Der Eigentümer zeigte am 09.11.2019 den Verlust bei der Polizei an. Unbekannte Täter hatten den Fischwagen zuvor an seinem Standort entwendet. Die Ermittler haben ein Strafverfahren eingeleitet und suchen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3321 entgegengenommen.

