Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Terrassentür aufgebrochen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am Montagabend in ein Einfamilienhaus in der Alsenstraße eingebrochen. Die Täter kamen durch die Terrassentür. Zwischen 17.45 Uhr und 19 Uhr wurde die Tür aufgehebelt und die Täter durchsuchten das gesamte Haus. Zahlreiche Schränke und Kommoden wurden geöffnet und der Inhalt auf den Boden geworfen. Was sie als Beute mitgenommen haben, muss noch festgestellt werden. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise.

