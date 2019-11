Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unter Drogeneinfluss gefahren

Bremerhaven (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle durch die Polizei am späten Sonnabendabend wurde bei einem 59 Jahre alten Autofahrer festgestellt, dass er unter Drogenbeeinflussung gefahren war. Darüber hinaus wurden in seinem Fahrzeug Drogen beschlagnahmt. Gegen 23 Uhr fiel der Wagen des 59-Jährigen einer Polizeistreife in der Grimsbystraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Polizeibeamten bereits den stechenden Geruch von Marihuana aus dem Wagen feststellen. Ein Drogenschnelltest beim Beschuldigten verlief positiv, so dass der Fahrer des Wagens eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Polizisten darüber hinaus eine Tüte mit Marihuana. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

