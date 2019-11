Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher nutzen Gelegenheit

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 16.11.2019 wurde in eine Wohnung in der Altonaer Straße/Lübecker Straße eingebrochen. Der Mieter verließ gegen 20.45 Uhr nur kurz seine Räume im Hochparterre und wollte noch schnell eine Besorgung machen. Als der 70-Jährige nach 30 Minuten zurückkehrte, stellte er fest, dass unbekannte Täter in der Zwischenzeit seine Wohnung betreten hatten. Die Balkontür stand offen und viele Schubladen seiner Möbel waren aufgerissen. Es wurden Schmuck und Elektrogeräte gestohlen.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3321 entgegengenommen.

