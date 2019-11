Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Illegal Müll entsorgt

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 16.11.2019 benachrichtigten besorgte Anwohner aus der Pestalozzistraße die Polizei. Gegen 16.30 Uhr beobachteten sie, dass mehrere Männer bei Einbruch der Dunkelheit diversen Sperrmüll aus einem Transporter auf einem Parkplatz entluden und in der Nähe von Altglascontainern abstellten. Darunter befanden sich Elektrogeräte, Möbel und Kartons. Schnell leergeräumt, verschwanden die Männer mit ihrem Ford Transporter. Die Polizei stellte das Fahrzeug jedoch kurz darauf in der Kistnerstraße. Der Verantwortliche erklärte, das er es nicht mehr rechtzeitig geschafft habe, den Müll korrekt beim städtischen Entsorgungsunternehmen abzuladen. Daraufhin entschloss er sich, die Sachen hier zu entsorgen. Der 35-Jährige wollte den Polizisten verkaufen, dass die Aktion ja auch was Gutes hätte. So könnten sich auch noch andere Personen etwas aussuchen und kostenlos mitnehmen. Die Beamten forderten den Umweltsünder auf, seinen Müll wieder einzuladen und schrieben eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

