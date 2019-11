Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall nach Verlassen eines Parkplatzes

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

In den gestrigen (14.11.2019) Abendstunden ereignete sich in Bremerhaven, im OT Eckernfeld, ein Verkehrsunfall. Mittwochabend, gegen 17:30 Uhr, wurde die Polizei in die Straße Pferdebade entsandt. Eine 60 Jahre alte Autofahrerin wollte mit ihrem PKW von dem Parkplatzgelände eines Supermarktes auf die Straße Pferdebade einbiegen, übersah jedoch einen PKW, der die Pferdebade in nördliche Fahrtrichtung befuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall sind die Fahrzeuginsassen beider Fahrzeuge nicht verletzt worden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Sven Ahlers

Telefon: 0471/ 953-1402

E-Mail: s.ahlers@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell