Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aufmerksamer Passant meldet mögliche PKW-Aufbrecher

Bremerhaven (ots)

In den frühen Mittwochabendstunden meldete ein aufmerksamer Anrufer, dass in der Hafenstraße zwei Personen aktuell einen PKW aufbrechen. Die beiden "Aufbrecher" konnten von den herbeigeeilten Polizisten, gegen 19:12 Uhr, angetroffen werden. Es war für die Streifenwagenbesatzung sofort zu erkennen, dass die "Täter" die Fahrertür mit einem Draht öffnen wollten. Nachdem die beiden Personen von den Beamten angesprochen wurden, konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die Nutzerin des Autos ihren PKW-Schlüssel im Auto vergessen hatte und man nun versuche, die Fahrzeugtür mittels eines Drahtes zu öffnen, um der Frau zu helfen.

Auch wenn es sich hierbei um keine Straftat handelte, so ist die Polizei immer dankbar für solche Informationen.

