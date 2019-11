Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrerin nach Unfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Eine 51 Jahre alte Radfahrerin wurde am Mittwochnachmittag Opfer eines Verkehrsunfalls, der sich in der Innenstadt ereignet hat. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 16.25 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Rad die Prager Straße entlang. An der Kreuzung zur Mittelstraße hielt sie an, weil sie einem Pkw die Vorfahrt gewähren musste. Das hat der hinter der Radfahrerin fahrende Autofahrer (83 Jahre) zu spät bemerkt und stieß mit seinem Fahrzeug gegen die 51-Jährige. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens kümmerten sich Passanten um die Verletzte.

