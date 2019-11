Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrübungen ohne Fahrerlaubnis

Bremerhaven (ots)

In den Montagnachmittagsstunden (11.11.2019) machte eine 16 Jahre alte Frau mit einem Bekannten Fahrübungen auf dem Parkplatz des OSC-Stadions. Passanten wurden auf die unsicher aussehenden Fahrmanöver aufmerksam und kontaktierten die Polizei, die kurz darauf am Einsatzort eintraf. Den Polizeibeamten bot sich selbiges Bild und die Fahrzeugführerin wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle nach ihrem Führerschein befragt. Die sichtlich erschrockene Fahrerin gab dann zu, bald ihren Führerschein machen zu wollen und wollte auf dem Parkplatz ein paar Fahrübungen machen. Von daher besitze sie aktuell keinen Führerschein. Nun droht der jungen Frau eine Strafanzeige gem. § 21 Abs. 1 Ziff. 1 StVG - Führen eines Kfz ohne erforderliche Fahrerlaubnis -. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über diesen Vorfall in Kenntnis gesetzt.

