Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Verletzte nach Unfall

Bremerhaven (ots)

Ein 50 Jahre alter Autofahrer und seine Mitfahrerin wurden am Montagabend bei einem Verkehrsunfall im Süden Bremerhavens verletzt, nachdem eine 49 Jahre alte Autofahrerin einen Unfall verursacht hatte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 49-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes auf der Frederikshavner Straße in stadteinwärtiger Richtung. An der Kreuzung zur Weserstraße fuhr sie dann auf den Hyundai des 50-Jährigen auf, der gerade in die Weserstraße einbiegen wollte. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 8.000 Euro. Die verletzten Autoinsassen wurden ins Krankenhaus gebracht.

