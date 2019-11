Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer wollte nicht absteigen

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 11.11.2019 liefen zwei Außendienstmitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamtes durch die Bürgermeister-Smidt-Straße (Fußgängerzone). Nördlich der Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche kam den Männern gegen 15.00 Uhr ein betrunkener Radfahrer entgegen. Da der Radfahrer keine Anstalten machte von seinem Fahrrad abzusteigen, wollten ihn die Kontrolleure anhalten und zum Schieben auffordern.

"Ihr könnt mich mal..."

Doch statt seine Geschwindigkeit zu verringern, trat der Radfahrer noch einmal ordentlich in die Pedale und wollte zwischen den Ordnungshütern hindurchfahren. Schimpfend, mit einer Hand am Lenker, in der anderen Hand eine Flasche Wodka, kam der offensichtlich Betrunkene dabei zunächst ins Straucheln und dann zu Fall. Die Flasche ging dabei zu Bruch und der 35-Jährige verletzte sich beim Sturz leicht an der Hand. Besorgte Passanten alarmierten die Polizei. Die Beamten unterstützen ihre Kollegen schnell. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert, der oberhalb von 2 Promille lag. Daher wurde eine Blutprobenentnahme beim Radfahrer angeordnet und der Mann wurde festgenommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige gem. §316 StGB Trunkenheit im Verkehr.

