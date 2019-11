Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Spiegelabtreter gesucht

Bremerhaven (ots)

In der Nacht vom 09.11.2019 auf den 10.11.2019 wurden in Bremerhaven, im OT Klushof, mehrere geparkte Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt.

Die Polizei wurde in den frühen Sonntagmorgenstunden in die Danziger Straße entsandt. Ein Fahrzeughalter hatte festgestellt, dass an seinem Auto ein Außenspiegel beschädigt wurde. Er hatte sein Fahrzeug am Sonnabend, gegen 20:00 Uhr, am Fahrbahnrand geparkt und Sonntagmorgen, gegen 07:30 Uhr, den Schaden bemerkt. In der Danziger Straße konnten von den eingesetzten Beamten dann noch zwei weitere beschädigte Fahrzeuge vorgefunden werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0471 953 3241.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Sven Ahlers

Telefon: 0471/953 1402

E-Mail: s.ahlers@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell