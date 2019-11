Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Achtung Taschendiebstahl

Bremerhaven (ots)

Achtung Taschendiebstahl

Am Samstagmorgen, 09.11.2019, wurde ein 82-Jähriger nach jetzigem Erkenntnisstand das Opfer eines Taschendiebstahls. Der Mann war Kunde eines Geschäftes in Bremerhaven-Geestemünde und steckte nach der Abgabe seines Leergutes den Pfandbon in sein Portemonnaie. Als er später an der Kasse bezahlen wollte, fehlte dieses mit dem kompletten Inhalt. Bemerkt hatte der Geschädigte den Diebstahl nicht. Die eingeschaltete Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 953-4444 entgegen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr in der Elbestraße. Eine Absuche im Geschäft blieb erfolglos. Gerade zur jetzt beginnenden Vorweihnachtszeit weist die Bremerhavener Polizei nochmals auf ihre Präventionstipps hin. Diese sind neben anderen Präventionshinweisen auf der Homepage der Bremerhavener Polizei nachzulesen:

https://www.polizei.bremerhaven.de/taschendiebstahl.html

"Taschendieben wird es häufig viel zu leicht gemacht!"

In vollen Bussen, Geschäften, Weihnachtsmärkten, auf Rolltreppen oder an sonst stark frequentierten Orten nutzen Taschendiebe die Enge aus, um in günstigen Momenten unbemerkt zu agieren. Sie beobachten das spätere Opfer häufig auch über längere Zeiträume und warten die optimale Gelegenheit ab, bevor sie zuschlagen. Die Täter suchen die körperliche Nähe, rempeln ihre Opfer an, verwickeln sie in fadenscheinige Gespräche oder bieten überzogene Hilfsbereitschaft an, sind also auffallend freundlich. Gerade in solchen Situationen sollte man besonders vorsichtig sein, zumal die Täter in der Regel auch in Gruppen auftreten.

- Nach Möglichkeit sollten Sie nur das Nötigste an Bargeld mitführen und dieses dann zusammen mit anderen Wertsachen in verschlossenen Innentaschen am Körper aufbewahren! - Die Handtasche sollte stets geschlossen gehalten und nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abgelegt werden! - Bewahren Sie Bargeld und EC/Kredit-Karten getrennt voneinander in geschlossenen Taschen auf!

Wie verhalte ich mich, wenn ich bestohlen wurde?

- Sobald Sie merken, dass Sie bestohlen werden sollen, machen Sie laut auf sich aufmerksam, um den Täter zunächst von einer weiteren Tatausführung abzulenken. Anschließend rufen Sie selbst die Polizei oder fordern Sie andere Bürger auf, die Polizei unter Notruf 110 zu alarmieren. - Beschreiben Sie den Täter möglichst genau und nennen Sie die Fluchtrichtung. Überprüfen Sie sofort, was gestohlen wurde. Lassen Sie ggf. sofort Ihre Kredit- oder EC-Karte unter dem Sperr-Notruf 116-116 telefonisch sperren.

Wann ist es sinnvoll, eine Strafanzeige zu erstatten?

- Eine Strafanzeige sollte immer erstattet werden, auch wenn es nur zu einem versuchten Taschendiebstahl gekommen ist. Nur dadurch kann die Polizei sich ein Lagebild machen und entsprechende Warnhinweise zeitnah an andere Bürger herausgeben.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell