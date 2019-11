POL-Bremerhaven: Sperrung nach Unfall im Hafen

Polizei Bremerhaven

Am frühen Donnerstagnachmittag (07.11.2019) mussten sich die Verkehrsteilnehmer im Hafenbereich, insbesondere in der Senator-Borttscheller-Straße und in der Straße Am Nordhafen, auf zähfließenden Verkehr einstellen.

Gestern, gegen 13:00 Uhr, wollte ein 32 Jahre alter Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine und Auflieger vom Containerterminal in die Straße Am Nordhafen einbiegen. Während des Abbiegevorganges brach die Starrdeichsel des Anhängers und die angeschlossenen Schläuche rissen aus den Verankerungen. Der Anhänger löste sich dadurch von der Sattelzugmaschine, blieb mitten auf der Straße liegen und Hydrauliköl floss auf die Straße. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch den Vorfall nicht gefährdet. Der verursachte Sachschaden steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Um den Anhänger zu bergen, musste ein Kran angefordert werden. Als der Anhänger geborgen war, entfernten Mitarbeiter einer Straßenreinigungsfirma das ausgetretene Hydrauliköl von der Fahrbahn. Erdreich und Kanalisation waren nicht betroffen. Aus diesem Grund erfolgten Verkehrslenkungsmaßnahmen in der Straße Am Norhafen durch die Polizei. Gegen 15:15 Uhr waren die Maßnahmen beendet und die Unfallstelle geräumt.

