Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Krankenfahrstuhl unter Alkoholeinfluss gefahren

Bremerhaven (ots)

Zu zweit und alkoholisiert waren eine 50 Jahre alte Frau und ein 55 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag auf einem elektrischen Krankenfahrstuhl in Geestemünde unterwegs. Weil sie sich stritten, wurde die Polizei gerufen. Ein Zeuge bemerkte das sich streitende Paar an der Ecke Lilienthalstraße/ Ruhrstraße. Beide saßen auf dem Krankenfahrstuhl, der ein Versicherungskennzeichen hatte und bis zu 25 Stundenkilometer schnell fahren kann. Der Mann saß auf dem Stuhl und seine Begleiterin auf seinen Beinen. Sie kamen aus der Grashoffstraße, wo sie in einem Supermarkt einkaufen waren. Unter Alkoholeinfluss sollen dann beide den Krankenfahrstuhl bis in die Lilienthalstraße gesteuert haben. Da ein solcher Krankenfahrstuhl aber nicht im öffentlichen Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss gefahren werden darf, wurden die 50-Jährige und der 55-Jährige zum Revier gebracht, wo sie eine Blutprobe abgeben mussten. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

