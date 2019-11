Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ohne Führerschein und angetrunken gefahren

In den Abendstunden des gestrigen Abends (05.11.2019) wurden Polizeibeamte auf einen Fahrzeugführer in der Georgstraße aufmerksam, der während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzte. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der 27-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und bemerkten Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Polizeibeamten. Er befand sich im Bereich der relativen Fahruntüchtigkeit und musste daraufhin mit zur Wache. Dort konnte zudem in Erfahrung gebracht werden, dass er noch zwei Haftbefehle zu bezahlen hatte. Nachdem er diese bezahlte, konnte er das Polizeirevier verlassen. Die Häufigkeit dieser Fahrten unter Alkoholeinfluss bestätigt die Polizei Bremerhaven in der Aktion ´SÜS´ - der verstärkten systematischen Überwachung des Straßenverkehrs.

