POL-Bremerhaven: Kollision mit PKW

Am Abend des 04.11.2019 kam es im Stadtteil Klushof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 19.15 Uhr befuhr ein Autofahrer die Luisenstraße stadteinwärts und wollte in die Hafenstraße einbiegen. Dabei achtete der 49-jährige nicht ausreichend auf einen Mann, der hier gerade mit seinem Pedelec auf dem Angebotsstreifen für Fahrradfahrer unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, wobei der Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Der 41-Jährige erlitt Verletzungen im Oberschenkel und Beckenbereich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand leichter Sach-schaden. Die Polizei ermittelt auch gegen einen Autofahrer, der seinen PKW zum Unfallzeitpunkt sicht-behindernd im Einmündungsbereich geparkt hatte.

