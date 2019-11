Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 2 Verletzte bei Verkehrsunfall

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 03.11.2019 kam es im Fischereihafen zu einem Verkehrsunfall, bei dem 2 Beteiligte leicht verletzt wurden. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein Mann mit seinem PKW die Labradorstraße stadteinwärts. An der Kreuzung Am Luneort missachtete der 47-Jährige die Vorfahrt und überquerte den Kreuzungsbereich ohne abzubremsen. Dabei kam es zu einer heftigen Kollision mit einer PKW-Fahrerin (35), die auf der vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs war. Durch die Wucht des Anpralls schleuderte der Verursacher um 180o und geriet gegen einen wartenden PKW. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Die Geschädigten Fahrzeugführer wollte sich in ärztliche Behandlung begeben.

