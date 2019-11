Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei PKW aufgebrochen

Bremerhaven (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05.00 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Potsdamer Straße ein Fahrradfahrer auf, der ohne die vorgeschriebene Beleuchtung unterwegs war. Der geplanten Verkehrskontrolle versuchte sich der Fahrer zunächst durch Flucht zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte er schließlich in der Goethestraße gestellt und überprüft werden. Dabei kamen zwei Navigationsgeräte und einschlägige Einbruchsutensilien zum Vorschein. Dazu befragt erklärte der 40-Jährige, er habe kurz zuvor zwei PKW aufgebrochen und die Geräte gestohlen. Eigentlich hatte er das gar nicht vor, aber die Navis waren so sichtbar in den Autos positioniert, dass er nicht anders konnte. Im Anschluss führte er die Beamten bereitwillig zu einem Dacia in der Deichstraße und einem Citroen in der Schönianstraße. Bei beiden Fahrzeugen hatte der Täter die Scheiben der Beifahrertür eingeschlagen und war so an die Navigationsgeräte gelangt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, elektronische Geräte und andere Wertsachen nicht im Fahrzeug zu belassen - Gelegenheit schafft Diebe.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bremerhaven

Frank Schmidt

Telefon: 0471/ 953 - 1400

E-Mail: f.schmidt@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell