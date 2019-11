Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Flucht gestellt

Bremerhaven (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.00 Uhr, erweckte ein schwarzer Audi aufgrund seiner Fahrweise am Elbinger Platz das Interesse einer Streifenwagenbesatzung. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Wagen wurde in die Industriestraße gelenkt und dort in einer Parkbucht abgestellt. Als sich der Streifenwagen näherte, duckte sich der Fahrer hinter dem Fahrzeug ab und entfernte sich durch das angrenzende Buschwerk. Durch Unterstützungskräfte konnte der 43-jährige Mann schließlich in der Friedrich-Ebert-Straße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und der PKW nicht versichert war. Die Folge waren eine Blutentnahme, Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, wegen Fahrens ohne Führerschein und nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Zudem wurden die amtlichen Kennzeichen entsiegelt.

