Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Motorradfahrer stürzt

Bremerhaven (ots)

Am Sonnabendmittag, gegen 12.50 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Schiffdorfer-Chaussee in stadteinwärtiger Richtung. In Höhe der Hartwigstraße verlor er in der leicht abschüssigen Kurve unterhalb der Eisenbahnunterführung das Gleichgewicht und stürzte auf der regennassen Fahrbahn. Dabei wurde das linke Bein des jungen Mannes unter dem Motorrad begraben. Zeugen und Passanten befreiten ihn aus seiner misslichen Lage und übernahmen die Erstversorgung. Anschließend wurde er durch die Rettungskräfte dem Krankenhaus zugeführt. Fremdschäden entstanden nicht. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

