Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Führerschein noch nie besessen

Bremerhaven (ots)

Am Sonnabend, gegen 09.30 Uhr, kam es in der Weserstraße Höhe Ringstraße zu einem Verkehrsunfall, der zu erheblichen Behinderungen führte. Der 44-jährige Fahrer eines Kleintransporters bog von einem anliegendem Grundstück nach links in die Weserstraße ein und missachtete dabei den Vorrang eines LKW-Gespannes, dass die Weserstraße stadtauswärts befuhr. Der 34-jährige Fahrer des Gespannes konnte nicht mehr abbremsen und es kam zur Kollision mit geschätzten Sachschäden in Höhe von 12.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme äußerte der Verursacher gegenüber den Beamten, dass er noch nie im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen sei. Neben der Verkehrsordnungswidrigkeit erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

