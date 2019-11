Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rollerdieb verursacht Unfall

Bremerhaven (ots)

Am Sonnabendmorgen, gegen 07.00 Uhr. kam einer Polizeistreife in der Hafenstraße ein Motorroller entgegen, dessen Fahrer nicht den vorgeschriebenen Sicherheitshelm trug. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und folgten dem Zweirad. Dessen Fahrer beschleunigte und setzte seine Fahrt trotz der Anhaltesignale fort. Er bog in die Straße Am Leher Tor ab und flüchtet über das Gelände des Lloydgymnasiums. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten war eine weitere Verfolgung nicht möglich. Bei der anschließenden Absuche im Nahbereich wurde der Roller in der Hopfenstraße liegend aufgefunden. Der Fahrer war nicht mehr am Ort und konnte im Rahmen der weiteren Fahndung auch nicht mehr angetroffen werden. Auf gleicher Höhe stand ein geparkter PKW mit frischen Unfallspuren. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Roller in der zurückliegenden Nacht in der Allmersstraße entwendet wurde. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0471 953 3142.

